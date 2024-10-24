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14:01, 24 октября 2024Экономика

В России призвали не отказываться от нефти и газа

Володин: РФ должна использовать нефть и газ и не поддаваться на зеленую повестку

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия должна использовать имеющиеся конкурентные преимущества в виде нефти и газа и не поддаваться на продвигаемую под благими намерениями зеленую повестку. С таким призывом обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует «Интерфакс».

В рамках пленарного заседания, где рассматривался проект бюджета страны на 2025, 2026 и 2027 годы, спикер нижней палаты парламента заявил, что в РФ нужно развивать направления, связанные с энергоресурсами.

«А мы, зачастую, поддаемся веяниям не моды, а навязанных решений со стороны наших оппонентов. Уходя от этих преимуществ и в энергетике, и там, где у нас есть действительно производство дешевое за счет атомной энергетики, гидроэнергетики. У нас есть преимущества и по нефти, и по газу, и, понятно, там надо также брать, конструировать машины на газомоторном топливе. А мы уходим на автономные источники, которые предлагают нам те, у кого нет этого», — отметил Володин.

По мнению политика, за продвижением зеленого перехода стоят Вашингтон, Брюссель и крупнейшие компании, чья деятельность направлена против стран с запасами природных ресурсов.

В ходе выступления на Деловом форуме БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами, включая нефть, природный газ и уголь.

По оценке замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александра Смирнова, резервов газа на месторождениях России хватит на ближайшие 90 лет. Их объемы составляют 67 триллионов кубометров. Шельфовых запасов нефти, по словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, хватит на 32 года.

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