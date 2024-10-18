Путин заявил о «просто безграничных» энергоресурсах России

Путин: Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами

Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами, включая нефть, природный газа и уголь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобное заявление глава государства сделал в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС. «Граница (с Китаем — прим. «Ленты.ру») общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», — заявил Путин. Торгово-экономические отношения РФ и КНР активно развиваются в том числе благодаря общей границе, которая не подвержена «никаким колебаниям с точки зрения мировой политики».

По оценке замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александра Смирнова, резервов газа на месторождениях России хватит на ближайшие 90 лет. Их объемы составляют 67 триллионов кубометров. Что касается шельфовых запасов нефти, то, по словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, их хватит на 32 года.

Ранее Путин назвал страны БРИКС главными драйверами роста мировой экономики. Средний темп увеличения валового продукта входящих в это объединение государств по итогам 2024 года прогнозируется на уровне четырех процентов. Среднемировой показатель за этот период времени, по разным оценкам, составит 3,2 процента, отметил президент.

В то же время суммарный ВВП БРИКС к данному моменту превысил 60 триллионов долларов. Общая доля объединения в структуре глобальной экономики, по его словам, уверенно превышает соответствующий показатель «Большой семерки» (G7). По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в глобальный ВВП оценивался в 35,7 процента, а G7 — в 29 процентов.