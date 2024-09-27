Запасы нефти в России оценили

Глава Минэнерго Цивилев: запасов нефти на шельфе в России хватит на 32 года

Запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет. Так залежи в рамках Российской энергетической недели оценил глава Минэнерго Сергей Цивилев, его цитирует ТАСС.

По словам министра энергетики, разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 миллиардов тонн.

«Даже добывая всю нефть сейчас на этом шельфе, на тех объемах, которые мы сейчас добываем, это 32 года достаточно нам будет впереди добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллиона кубометров газа. Это при тех объемах, которые мы сейчас добываем, более 130 лет», — подсчитал представитель ведомства.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее заявил, что большинство крупных и легко открываемых месторождений полезных ископаемых (включая нефть и газ) в России сейчас исчерпаны. На этом фоне российские геологи вынуждены продвигаться вглубь арктической зоны и труднодоступных регионов на Дальнем Востоке и в Сибири, и это затрудняет освоение новых месторождений.

Также о проблеме с разработкой нефтегазовых залежей в Сибири заявил Заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов. По его словам, в первой половине 2024 года порядка 40 процентов запасов сырья в Тюменской области (половина местных запасов) оказались невостребованными. Одной из главных причин простоя он назвал недостаток необходимой инфраструктуры для проведения разведочных работ.