В России заявили о серьезной проблеме с геологоразведкой

Глава Минприроды Козлов сообщил об исчерпанности крупных месторождений в России

К настоящему времени большинство крупных и легко открываемых месторождений полезных ископаемых (включая нефть и газ) в России оказались исчерпанными. О серьезной проблеме с геологоразведкой заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, его слова приводит ТАСС.

На этом фоне, подчеркнул руководитель ведомства, российские геологи вынуждены продвигаться в глубь арктической зоны и труднодоступных регионов на Дальнем Востоке и в Сибири. Все это затрудняет работу по освоению новых месторождений полезных ископаемых. «Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны», — резюмировал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Глава Минприроды добавил, что значительное сужение геологического поиска в дальнейшем может привести к негативным последствиям. Речь идет в том числе о риске снижения объемов добычи ключевых видов сырья. Сейчас, как уточнил он, практически все рентабельные запасы в России уже находятся под лицензиями.

Потенциал по освоению есть разве что на Дальнем Востоке и в Сибири, где на данный момент освоенными остаются только 35 и 45 процентов территорий соответственно. Однако освоение новых месторождений полезных ископаемых осложняется труднодоступностью вышеуказанных регионов и областей, заключил Козлов.

Ранее о проблеме с разработкой нефтегазовых залежей в Сибири заявил заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов. Согласно его данным, в первой половине 2024 года порядка 40 процентов запасов сырья в Тюменской области оказались невостребованными. Речь идет о почти половине местных залежей нефти и газа. В качестве одной из главных причин простоя местных месторождений он назвал недостаток необходимой инфраструктуры для проведения разведочных работ. Эта проблема, как подчеркнул эксперт, в большей степени характерна для труднодоступных залежей.