В России заявили о проблеме с разработкой нефтегазовых залежей в Сибири

Геолог Брехунцов: около 40 % запасов сырья в Тюменской области не востребованы

В настоящее время на юге Западной Сибири (в Тюменской области) около 50 процентов залежей нефти и газа остаются невостребованными. В плане запасов речь идет о порядка 40 процентах природных ресурсов, заявил заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов, его слова приводит ТАСС.

Доктор геолого-минералогических наук уточнил, что причина простоя нефтегазовых месторождений кроется в том числе в недостатке необходимой инфраструктуры для проведения разведочных работ. Этот фактор характерен, в первую очередь, для труднодоступных залежей, находящихся в отдалении от крупных населенных пунктов. «В конечном итоге разрабатываются наиболее продуктивные и большие по запасам, а те, которые в отдалении находятся, они пока остаются на будущее», — пояснил Брехунцов.

Он добавил, что в настоящее время вся добыча газа на юге Западной Сибири идет из месторождений, которые открыты до 1972 года. При этом особого интереса недропользователей к новым залежам пока не прослеживается. «Вопрос не стоит в том, что невозможно (из них добыть ископаемые — прим. «Ленты.ру»), а в том, что они не востребованы», — резюмировал эксперт.

О проблемах с добычей нефти в России ранее заявлял и глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Он отмечал, что в настоящее время почти треть (30 процентов) добываемого в РФ сырья приходится на трудноизвлекаемые запасы. По его словам, сейчас только 70 процентов технологически извлекаемых запасов углеводородов являются рентабельными.