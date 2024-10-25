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15:37, 25 октября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт на Ставрополье мужчины

ФСБ: суд в Ставропольском крае арестовал мужчину, готовившего теракт

Фото: РИА Новости

Суд в Ставропольском крае арестовал мужчину, готовившего теракт в общественном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Российские спецслужбы предотвратили преступление.

По данным ФСБ, мужчина собирался использовать самодельное зажигательное устройство в месте массового пребывания людей. Он дал признательные показания.

23 октября сообщалось, что следствие ужесточило обвинение украинцам Александру Майструку и Эдуарду Усатенко (внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), планировавших в преддверии 9 Мая в 2023 году совершить подрывы на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях (АЭС).

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      Любовь Ширижик
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