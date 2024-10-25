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01:01, 25 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко сравнил крах Украины с крахом всего Запада

Лукашенко: Запад больше хочет мира, чем Зеленский

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» заявил, что страны Запада больше хотят мира, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он (Зеленский, — прим. "Ленты.ру") уперся напрочь», — отметил Лукашенко.

По его словам, в начале конфликта Зеленскому обещали предоставить помощь. «Не дать — это потерять лицо», — пояснил белорусский лидер.

«Они (страны Запада, — прим. "Ленты.ру") понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину. Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину.

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      Марина Совина
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