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14:14, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине уничтожен пункт временного расположения ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения пункта дислокации бригады ВСУ

В Минобороны России показали видео уничтожения пункта дисклокации 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующий ролик ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, западнее города Курахова в ДНР силами Армии России обнаружили пункт временной дислокации украинских соединений. Он был уничтожен в результате удара авиацией.

Вместе с личным составом уничтожена самоходная установка и склад боекомплекта.

Ранее в Минобороны сообщили, что уничтожили тяжелые гексакоптеры «Баба Яга» в Харьковской области. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника», — заявили в ведомстве.

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      Алевтина Запольская
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