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15:23, 25 октября 2024Россия

Отец российского участника СВО объявился спустя годы для получения выплат

В Тюмени уклонявшийся от алиментов отец участника СВО захотел получить выплаты

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Отец участника специальной военной операции (СВО) на Украине объявился спустя годы и захотел получить выплаты, но суд ему отказал, пишет 72.ru.

По данным издания, российский военный на фронте получил ранение, спасти его не удалось. Его родственникам полагались «гробовые» выплаты, на них, в частности, стал претендовать отец бойца СВО.

Мать военнослужащего выступила против того, чтобы мужчина получил деньги от государства и подала иск в суд. Выяснилось, что мужчина со своим ребенком отношений не поддерживал, от уплаты алиментов уклонялся — в итоге скопился долг на сумму более чем 120 тысяч рублей. Из-за этого мужчина неоднократно привлекался к исправительным работам.

Суд удовлетворил иск матери участника СВО. Мужчине было отказано в предоставлении выплат.

Ранее в Тюмени мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку. Женщина стала утверждать, что в день свадьбы военнослужащий был пьян.

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      Елена Торубарова
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