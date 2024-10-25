Отец российского участника СВО объявился спустя годы для получения выплат

В Тюмени уклонявшийся от алиментов отец участника СВО захотел получить выплаты

Отец участника специальной военной операции (СВО) на Украине объявился спустя годы и захотел получить выплаты, но суд ему отказал, пишет 72.ru.

По данным издания, российский военный на фронте получил ранение, спасти его не удалось. Его родственникам полагались «гробовые» выплаты, на них, в частности, стал претендовать отец бойца СВО.

Мать военнослужащего выступила против того, чтобы мужчина получил деньги от государства и подала иск в суд. Выяснилось, что мужчина со своим ребенком отношений не поддерживал, от уплаты алиментов уклонялся — в итоге скопился долг на сумму более чем 120 тысяч рублей. Из-за этого мужчина неоднократно привлекался к исправительным работам.

Суд удовлетворил иск матери участника СВО. Мужчине было отказано в предоставлении выплат.

Ранее в Тюмени мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку. Женщина стала утверждать, что в день свадьбы военнослужащий был пьян.