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01:11, 25 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об избившем до смерти российскую писательницу мигранте

Избивший до смерти писательницу Кирсанову гражданин Киргизии был в РФ нелегально

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову, по предварительным данным был в России нелегально. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, он нелегально находился в России», — рассказал собеседник агентства.

Преступление произошло 20 октября в доме на Открытом шоссе. Жители пожаловались в полицию, что подозрительный мужчина ходил по подъезду и стучал в двери. По прибытии полицейские на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мигрант наносил удары 78-летней писательнице. От полученных травм Кирсанова скончалась.

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      Марина Совина
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