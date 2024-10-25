Раскрыты подробности об избившем до смерти российскую писательницу мигранте

Избивший до смерти писательницу Кирсанову гражданин Киргизии был в РФ нелегально

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову, по предварительным данным был в России нелегально. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, он нелегально находился в России», — рассказал собеседник агентства.

Преступление произошло 20 октября в доме на Открытом шоссе. Жители пожаловались в полицию, что подозрительный мужчина ходил по подъезду и стучал в двери. По прибытии полицейские на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мигрант наносил удары 78-летней писательнице. От полученных травм Кирсанова скончалась.