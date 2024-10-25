Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу

Вологодский губернатор Филимонов потребовал, чтобы его благодарили за работу

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от жителей благодарности за его работу. Об этом он заявил во время церемонии награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона в преддверии их профессионального праздника, фрагмент его выступления публикует телеканал «Русский Север».

Глава региона, опоздавший на мероприятие на полтора часа, во время выступления обратил внимание, что один из присутствующих смотрит в телефон. Заметив это, он решил выразить свое негодование. «Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», — сказал Филимонов.

Ранее Филимонов на одном из мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. По его словам, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».