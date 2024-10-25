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23:27, 25 октября 2024Россия

Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу

Вологодский губернатор Филимонов потребовал, чтобы его благодарили за работу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от жителей благодарности за его работу. Об этом он заявил во время церемонии награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона в преддверии их профессионального праздника, фрагмент его выступления публикует телеканал «Русский Север».

Глава региона, опоздавший на мероприятие на полтора часа, во время выступления обратил внимание, что один из присутствующих смотрит в телефон. Заметив это, он решил выразить свое негодование. «Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», — сказал Филимонов.

Ранее Филимонов на одном из мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. По его словам, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».

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      Марина Совина
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