Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 25 октября 2024Мир

В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

Глава Минфина Шимшек: Турция не может прекратить взаимоотношения с Россией
Мехмет Шимшек

Мехмет Шимшек. Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. Об этом заявил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек, сообщает ТАСС.

«Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией, которая является нашим важным и крупным соседом и партнером», — сказал турецкий министр, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Шимшек отметил, что Анкара стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал изучить материалы по Украины, которые были предоставлены Турцией в Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

      Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

      Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

      Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

      В далеком межзвездном облаке обнаружили углерод

      Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше