В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

Турция не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. Об этом заявил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек, сообщает ТАСС.
«Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией, которая является нашим важным и крупным соседом и партнером», — сказал турецкий министр, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.
Шимшек отметил, что Анкара стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал изучить материалы по Украины, которые были предоставлены Турцией в Казани.