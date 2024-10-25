В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

Глава Минфина Шимшек: Турция не может прекратить взаимоотношения с Россией

Турция не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. Об этом заявил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек, сообщает ТАСС.

«Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией, которая является нашим важным и крупным соседом и партнером», — сказал турецкий министр, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Шимшек отметил, что Анкара стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал изучить материалы по Украины, которые были предоставлены Турцией в Казани.