Путин пообещал изучить предоставленные Турцией материалы по Украине

Путин пообещал изучить материалы по Украине, предоставленные Турцией в Казани

Президент России Владимир Путин пообещал изучить материалы по Украины, которые были ему предоставлены Турцией в Казани. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут».

Он рассказал, что инициативы, касающиеся конфликта на Украине и связанные в том числе с судоходством в Черном море ему предложил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется.