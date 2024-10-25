Во Франции назвали конфликт на Украине разрушительной спиралью и призвали выйти из нее

Лидер партии «Вставай, Франция» Дюпон-Эньян: конфликт на Украине надо завершить

Украинский конфликт необходимо как можно скорее завершить путем дипломатии. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Нам срочно надо выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир дипломатическим путем», — написал политик, подчеркнув, что затягивание конфликта между Россией и Украиной несет для Европы непоправимые последствия.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж как можно скорее прекратить финансирование Украины и выйти из Европейского союза.