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22:03, 25 октября 2024Экономика

Во Франции раскрыли покупателя российского филиала «Ашан»

Monde: Auchan близок к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку, стороны могут находиться на завершающем этапе переговоров. Об этом сообщает издание Le Monde.

Утверждается, что компания уже нашла «местного покупателя» своего филиала в РФ и вступила в «финальную стадию переговоров». «По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», — указано в статье.

Представитель компании рассказал газете, что уход «Ашана» с российского рынка не будет связан с «политическими или репутационными причинами». По его словам, данное решение принято только по экономическим соображениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о скором уходе «Ашан» из России. «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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