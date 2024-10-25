Кремль отреагировал на сообщения о скором уходе «Ашан» из России

Песков: Кремль не занимается вопросами продажи российских филиалов Auchan

Кремль не занимается вопросами продажи российских филиалов Auchan. Так прокомментировал информацию о скором уходе французской ретейл-группы из России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что по поводу поступления подобной заявки в кабмин следует обращаться не к нему, а непосредственно в пресс-службу российского правительства или к представителям ООО «Ашан». Ему об этом ничего неизвестно. «Вы же можете позвонить в правительство и спросить», — резюмировал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в компетенцию Кремля подобные вопросы не входят. «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», — заключил Песков.

О сокром уходе Auchan с российского рынка ранее сообщили несколько французских газет. По информации La Lettre, сделка по продаже главного актива французской ретейл-группы в РФ — ООО «Ашан» — находится на завершающей стадии. Уточнялось, что компании удалось найти «местного покупателя». В свою очередь, Le Figaro утверждала, что Auchan пока не определился с будущим собственником своих активов в России и выбирает между двумя претендентами.

В ООО «Ашан» не стали комментировать «рыночные слухи». Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что главными претендентами на российские филиалы Auchan выступают «Лента» и X5Group. В этих сетях также отказались от комментариев по этому вопросу. При этом участники рынка предположили, что французской группе не удастся сильно заработать на продаже своего бизнеса в РФ. При рыночной стоимости в 60-70 миллиардов рублей «реальная» цена ООО «Ашан» и российских филиалов компании с учетом обязательного дисконта для любой западной компании, покидающей рынок РФ, скорее всего, окажется вдвое меньшей и составит порядка 30 миллиардов.