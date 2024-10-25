Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»

Французская группа Auchan рассматривает два сценария продажи дочерней компании «Ашан», владеющей сетью российских филиалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Первый подразумевает продажу своего главного актива в России местному менеджменту. В свою очередь, второй вариант предусматривает переход сети российских филиалов группы в собственность крупному ретейлеру. В числе возможных претендентов собеседники газеты назвали «Ленту», X5 Group и «Магнит». В первых двух отказались комментировать эту информацию, а в последнем опровергли переговоры по поводу покупки российских филиалов Auchan.
Один из собеседников предположил, что в случае приобретения российской розничной сетью все «французские» магазины, вероятнее всего, будет переведены под бренд покупателя. Однако в этом случае у нового собственника могут возникнуть трудности с согласованием сделки в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это обусловлено тем, что розничные сети не могут занимать более 25 процентов рынка в регионах.
Участники рынка также заявили о риске значительного снижения стоимости активов Auchan в случае ухода французской группы из России. В настоящее время рыночная цена на российские активы продуктового ретейл-гиганта оценивается примерно в 60-70 миллиардов рублей. Однако в случае продажи местной сети стоимость может упасть до 30 миллиардов с учетом обязательного дисконта для любой западной компании, покидающей рынок РФ.
О скором уходе Auchan из России накануне, 24 октября, сообщили сразу несколько крупных французских газет. По данным источников La Lettre, ретейл-гигант уже нашел «местного покупателя» на свои российские филиалы, а сделка по продаже находится на завершающей стадии. Эту информацию подтвердила и газета Le Figaro, однако уточнила, что Auchan сейчас выбирает между двумя потенциальными покупателями, названия которых раскрывать не стала. В головном и российском офисах ретейл-группы отказались комментировать «рыночные слухи», не став ни опровергать, ни подтверждать распространившуюся информацию о готовящейся сделке.