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09:45, 25 октября 2024Экономика

Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»

«Ъ»: «Лента» и X5 Group могут приобрести филиалы «Ашан» после его ухода из РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Французская группа Auchan рассматривает два сценария продажи дочерней компании «Ашан», владеющей сетью российских филиалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первый подразумевает продажу своего главного актива в России местному менеджменту. В свою очередь, второй вариант предусматривает переход сети российских филиалов группы в собственность крупному ретейлеру. В числе возможных претендентов собеседники газеты назвали «Ленту», X5 Group и «Магнит». В первых двух отказались комментировать эту информацию, а в последнем опровергли переговоры по поводу покупки российских филиалов Auchan.

Один из собеседников предположил, что в случае приобретения российской розничной сетью все «французские» магазины, вероятнее всего, будет переведены под бренд покупателя. Однако в этом случае у нового собственника могут возникнуть трудности с согласованием сделки в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это обусловлено тем, что розничные сети не могут занимать более 25 процентов рынка в регионах.

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Участники рынка также заявили о риске значительного снижения стоимости активов Auchan в случае ухода французской группы из России. В настоящее время рыночная цена на российские активы продуктового ретейл-гиганта оценивается примерно в 60-70 миллиардов рублей. Однако в случае продажи местной сети стоимость может упасть до 30 миллиардов с учетом обязательного дисконта для любой западной компании, покидающей рынок РФ.

О скором уходе Auchan из России накануне, 24 октября, сообщили сразу несколько крупных французских газет. По данным источников La Lettre, ретейл-гигант уже нашел «местного покупателя» на свои российские филиалы, а сделка по продаже находится на завершающей стадии. Эту информацию подтвердила и газета Le Figaro, однако уточнила, что Auchan сейчас выбирает между двумя потенциальными покупателями, названия которых раскрывать не стала. В головном и российском офисах ретейл-группы отказались комментировать «рыночные слухи», не став ни опровергать, ни подтверждать распространившуюся информацию о готовящейся сделке.

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