ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в российском регионе

ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информции, никто не пострадал. В селе Вислое в частном доме были выбиты окна, за его пределами загорелась сухая трава, ее потушили пожарны расчеты. В селе Ясные Зори дроны повредили линию электропередач и легковой автомобиль, местные жители временно остались без света.

«Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Кроме того, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — добавил Гладков.

Накануне днем ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Атаке подверглись город Шебекино, село Графовка, поселок Октябрьский и село Ясные Зори.