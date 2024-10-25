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00:45, 25 октября 2024Россия

ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в российском регионе

ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информции, никто не пострадал. В селе Вислое в частном доме были выбиты окна, за его пределами загорелась сухая трава, ее потушили пожарны расчеты. В селе Ясные Зори дроны повредили линию электропередач и легковой автомобиль, местные жители временно остались без света.

«Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Кроме того, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — добавил Гладков.

Накануне днем ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Атаке подверглись город Шебекино, село Графовка, поселок Октябрьский и село Ясные Зори.

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      Марина Совина
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