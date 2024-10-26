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11:33, 26 октября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом и предприятие в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекине

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом и предприятие в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он заявил, украинские дроны наносят удары по объектам в Шебекинском округе. В городе Шебекино беспилотник атаковал производственное здание предприятия и повредил фасад. «Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом — повреждено остекление», — добавил губернатор.

Гладков заявил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате этих ударов нет.

Также, добавил он, в селе Ржевка беспилотник сдетонировал из-за удара о дорожное полотно. Из-за взрыва разбилось лобовое стекло автомобиля, также повреждения получил его кузов. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы.

25 октября губернатор сообщил, что три беспилотника ВСУ атаковали Белгородскую область. По предварительным данным, пострадавших нет.

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