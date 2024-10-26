Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Александрополь в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Это сделали подразделения Южной группировки войск.

Также они ударили по семи бригадам ВСУ (в том числе штурмовикам и морпехам) в районах Часова Яра и ряда других населенных пунктов республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО. В частности, бойцы группировки войск «Запад» заняли Новосадовое в Донецкой народной республике. Еще два населенных пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР — взяли под контроль солдаты группировки войск «Юг». Помимо того, российские войска заняли Николаевку в Донецкой народной республике.