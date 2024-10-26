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12:59, 26 октября 2024Силовые структуры

Сбежавшие из липецкой колонии были осуждены за наркотики и изнасилования

Сбежавшие из ИК №2 были осуждены за наркотики и сексуальные преступления

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сбежавшие из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области были осуждены за наркотики и сексуальные преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Двое из шести сбежавших через подкоп из колонии общего режима №2 в Липецке заключенных были осуждены за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование и один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним. Уточняется, что четверо беглецов были осуждены в Подмосковье, двое — в Воронежской области.

По информации источников, пять сбежавших заключенных отбывали сроки от 4 до 7,5 года, один был осужден на 12 лет.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что двух сбежавших задержали в Тамбовской области. Местонахождение остальных беглецов устанавливается.

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      Виктория Кондратьева
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