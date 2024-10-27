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18:18, 27 октября 2024Силовые структуры

Единственную женщину-инспектора в Москве отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест единственную женщину-инспектора Колпак

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд отправил под домашний арест единственную женщину-инспектора Марию Колпак. Об этом сообщает ТАСС.

Колпак будет находиться под арестом по месту жительства. Ей запрещено пользоваться интернетом, телефоном, общаться с другими лицами и покидать квартиру. Женщина проходит обвиняемой по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Подробности ее дела не разглашаются. О задержании сообщалось ранее. Известно, что силовики поймали и ее предполагаемого сообщника.

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