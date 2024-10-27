Единственную женщину-инспектора в Москве задержали за вымогательство

В Москве следователи задержали единственную женщину-инспектора Марию Колпак

В Москве следователи задержали единственную женщину-инспектора Марию Колпак. Об этом сообщает ТАСС.

Женщине предъявили обвинение по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ранее она не была судима. Силовики задержали и ее предполагаемого сообщника.

Мария Колпак начала работать в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году. После окончания автошколы она перевелась в полк ДПС Госавтоинспекции одного из УВД ГУ МВД России по Москве. Про работу Колпак в полиции писали многие СМИ.

Ранее в Уфе суд оштрафовал бывшего начальника полка ГИБДД подполковника МВД Иршата Кульсинбаева.