Пытавшегося скрыться от силовиков экс-главу полка ГИБДД оштрафовали

В Уфе суд оштрафовал подполковника МВД, пытавшегося скрыться от полиции

В Уфе суд оштрафовал бывшего начальника полка ГИБДД подполковника МВД Иршата Кульсинбаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина должен заплатить 4000 рублей. Кульсинбаев раскаялся в содеянном. Он заявил, что лишь показал остановившим его силовикам удостоверение, как его сразу задержали и отвезли в отдел.

9 апреля инспекторы ДПС заметили на улицах города петляющую Toyota Land Cruiser. На законные требования сотрудников остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В какой-то момент нарушитель бросил авто и попытался убежать от силовиков. Его задержали.