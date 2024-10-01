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12:47, 1 октября 2024Силовые структуры

Пытавшегося скрыться от силовиков экс-главу полка ГИБДД оштрафовали

В Уфе суд оштрафовал подполковника МВД, пытавшегося скрыться от полиции

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе суд оштрафовал бывшего начальника полка ГИБДД подполковника МВД Иршата Кульсинбаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина должен заплатить 4000 рублей. Кульсинбаев раскаялся в содеянном. Он заявил, что лишь показал остановившим его силовикам удостоверение, как его сразу задержали и отвезли в отдел.

9 апреля инспекторы ДПС заметили на улицах города петляющую Toyota Land Cruiser. На законные требования сотрудников остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В какой-то момент нарушитель бросил авто и попытался убежать от силовиков. Его задержали.

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      Варвара Митина
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