Еще два беспилотника сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще два беспилотника в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз. Также губернатор поблагодарил силы ПВО за поражение воздушных целей.

Ранее сообщалось, что система ПВО за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.