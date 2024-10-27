Сеновоз: множество украинцев хотят вернуться в Энергодар

Власти получают много запросов от украинцев на возвращение в город, заявил РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.

«Таких запросов мы получаем очень много. Жители города хотят вернуться, но к сожалению не всегда на это есть возможность», — сказал он. По словам главы администрации, «украинская сторона максимально создает условия», чтобы жители Энергодара и всей Запорожской области «не имели возможности вернуться на свое место проживания».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще наносят удары по Энергодару, чтобы сделать его безлюдным. Он утверждает, что украинские бойцы специально бьют по критической инфраструктуре города и пытаются оставить Энергодар без электричества, воды и отопления.