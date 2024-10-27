По факту массовой драки в подмосковном парке проводится проверка

Прокуратура МО: по факту массовой драки в Пушкине проводится проверка

В городе Пушкино Московской области произошла массовая драка, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщила Прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, сигнал о происшествии поступил 26 октября около 18:00. По данному факту полиция организовала проверку, в том числе по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, нарушившие общественный порядок, опрашиваются очевидцы», — заключили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в Центральном парке подмосковного города Пушкино. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета, предположительно, травматического после выяснения отношений. Испугавшиеся шума люди массово побежали из парка.