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05:42, 27 октября 2024Бывший СССР

Российские разведчики захватили трофейное оружие ВСУ

Разведчики группировки «Восток» под обстрелами захватили трофейное оружие ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Разведчики группировки войск «Восток» захватили трофейное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что российские солдаты взяли опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. На месте они обнаружили брошенное оружие, в том числе иностранное.

«Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить», — рассказал боец с позывным Платон.

По его словам, кроме Javelin украинские военные оставили на позиции множество гранат и боеприпасов, а также американский крупнокалиберный пулемет М2 «Браунинг».

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ продолжают попытки покинуть Селидово. По предварительным данным, украинские военные пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава.

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      Евгений Силаев
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