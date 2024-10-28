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11:15, 28 октября 2024Россия

Алаудинов показал предсмертное видео бойца СВО и пообещал «вернуть долг сполна»

Алаудинов показал предсмертное видео участника СВО и пообещал отомстить
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал предсмертное видео, снятое участником специальной военной операции (СВО). Ролик он разместил в Telegram.

На кадрах из окопа российский штурмовик в шуточной форме жалуется на негостеприимность противника и улыбается. «Спасибо тому, кто этот окоп сделал», — говорит он и смеется.

Эта запись стала одним из последних снятых бойцов видео, пояснил Алаудинов. «Мы продолжим его дело и вернем врагу этот долг сполна», — пообещал генерал.

Ранее Алаудинов сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова назвал погибшего дорогим братом и опубликовал архивную видеозапись с ним.

ЖЗЛ
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