«Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

Генерал-майор Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО лучшего штурмовика «Ахмата»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб боец с позывным Киллер. О его смерти сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майор Апти Алаудинов.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова назвал погибшего дорогим братом и заметил, что военнослужащий был лучшим штурмовиком из всех, кого он знал.

В своем Telegram-канале Алаудинов разместил архивную видеозапись с Киллером. На ней запечатлено, как военнослужащий в экипировке с оружием в руках едет по грунтовой дороге на бронетехнике, предположительно, в зоне СВО.

О дате, месте и обстоятельствах гибели штурмовика командир «Ахмата» не сообщил.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Алаудинов заявил о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской области

В этот же день, 10 октября, командир «Ахмата» сообщил, что российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По его словам, на суджанском направлении Российская армия нанесла серьезный урон противнику. Алаудинов добавил, что отличился полк «Ахмат-Чечня», который взял очень большой опорный пункт и уничтожил около 40 бойцов ВСУ.

Хорошо поработали ребята из отряда Горца. Взяли тоже очень серьезно укрепленный опорный пункт. (…) Отряд САГ во главе с Прессом взял этот опорный пункт, уничтожили ресурсы, которые подходили Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Ранее Алаудинов рассказал, что при вторжении в Курскую области украинская армия использовала более 200 танков и свыше 400 бронемашин. «Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — отметил он.

Военные корреспонденты уточнили, что на данном направлении были замечены немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» высказался о судьбе спецоперации

В сентябре соратник Кадырова озвучил свой прогноз по СВО. Он указал, что спецоперация либо закончится в 2024 году, либо перейдет в другую стадию.

По его словам, если боевые действия продолжатся, то военные будут применять все виды оружия. «Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» предположил, что в скором времени Запад и Украина начнут пытаться договориться о завершении спецоперации и согласятся на условия России.

При этом он заявлял, что Россия уже одержала победу в СВО, так как для Москвы нет иных вариантов, кроме как выйти победителем из вооруженного противостояния. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.