Алаудинов заявил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области

Российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на суджанском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли серьезный урон противнику. Алаудинов добавил, что отличился полк «Ахмат-Чечня» который взял очень большой опорный пункт и уничтожил около 40 бойцов ВСУ.

«Хорошо поработали ребята из отряда Горца. Взял тоже очень серьезно укрепленный опорный пункт. <…> Отряд САГ во главе с Прессом взял этот опорный пункт, уничтожили ресурсы, которые подходили», — подчеркнул командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ понимают отсутствие у украинских войск шансов прорваться к Курской АЭС.