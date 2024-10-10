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00:45, 10 октября 2024Россия

Алаудинов заявил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на суджанском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли серьезный урон противнику. Алаудинов добавил, что отличился полк «Ахмат-Чечня» который взял очень большой опорный пункт и уничтожил около 40 бойцов ВСУ.

«Хорошо поработали ребята из отряда Горца. Взял тоже очень серьезно укрепленный опорный пункт. <…> Отряд САГ во главе с Прессом взял этот опорный пункт, уничтожили ресурсы, которые подходили», — подчеркнул командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ понимают отсутствие у украинских войск шансов прорваться к Курской АЭС.

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      Марина Совина
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