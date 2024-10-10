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11:57, 10 октября 2024Россия

Алаудинов сообщил о смерти на СВО «лучшего из известных» ему штурмовиков

Алаудинов сообщил о смерти на СВО бойца с позывным Киллер
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти на специальной военной операции (СВО) «лучшего из известных» ему штурмовиков. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет о бойце с позывным Киллер, которого Алаудинов назвал дорогим братом.

Также командир «Ахмата» опубликовал видео, на котором Киллер едет на броне. Кадры, предположительно, сделаны в зоне СВО. Об обстоятельствах смерти военнослужащего Алаудинов не сообщил.

Ранее 10 октября командир «Ахмата» рассказал о продвижении российских войск в Курской области. По его словам, российским бойцам удалось занять несколько опорных пунктов, нанеся значительный урон противнику. Алаудинов отметил полк «Ахмат-Чечня» который взял очень большой опорный пункт и уничтожил около 40 украинских солдат.

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      Алан Босиков
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