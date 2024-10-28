Фотоловушка российского заповедника запечатлела неизвестное существо

В Тунгусском заповеднике запечатлели неизвестное существо

Фотоловушка Тунгусского заповедника запечатлела неизвестное существо. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Странное существо попало в объектив камеры еще в июне. Однако, по словам авторов поста, никто из специалистов заповедника до сих пор не смог определить, что это за животное. В попытках распознать существо видео замедлили в 10 раз, поскольку оно быстро пробежало мимо объектива.

Специалисты предполагали, что это могли быть глухарь или заяц-беляк, но первый имеет большой хвост, а второй не бегает на двух лапах. «Очевидно одно — это животное передвигается на двух лапах, причем лапы достаточно крупные, и бегает очень быстро. Учитывая время съемки, возможно, ведет сумеречный образ жизни», — отметили авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что в Тунгусском заповеднике фотоловушка запечатлела редкого оленя, которого называют «саблезубым».