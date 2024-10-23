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20:00, 23 октября 2024Моя страна

В России запечатлели редкого «саблезубого оленя»

В Тунгусском заповеднике перед камерой пробежал редкий «саблезубый олень»

В Тунгусском заповеднике фотоловушка запечатлела редкого оленя, которого называют «саблезубым». Об этом сообщает красноярский портал «Городские новости».

На ролике животное быстро пробегает перед камерой и больше не появляется в кадре. «На севере Красноярского края впервые запечатлела кабаргу. Этого крохотного оленя раньше не видели — он оставлял лишь следы», — говорится в публикации.

При этом в источнике отметили, что оленя прозвали «саблезубым» из-за его необычных клыков, которые растут у взрослых самцов из верхней челюсти и достигают около 10 сантиметров в длину. Эти клыки животные используют для борьбы за самку.

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      Марк Успенский
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