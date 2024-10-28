Харрис согласилась пройти тест на умственные способности

Харрис заявила о готовности пройти тест на умственные способности

Действующий вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила о готовности пройти тест на умственные способности и призвала кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа последовать ее примеру. Интервью с ней публикует CBS News.

«Я думаю, что на самом деле он становится все более нестабильным и неуравновешенным и прибегает к оскорблениям, потому что у него на самом деле нет никакого плана для американского народа», — прокомментировала Харрис заявление Трампа о низком уровне ее IQ.

Вице-президент пообещала, что пройдет тест на когнитивные способности и предложит Трампу пройти «тот же самый тест».

Харрис также указала на ряд лиц, тесно сотрудничавших с бывшим американским лидером и выступивших против него в последние недели, как на доказательство того, что он «непригоден для должности президента Соединенных Штатов».

Ранее Трамп заявил, что его соперница от демократов обвиняет других в неуравновешенности, хотя сама обладает низким уровнем интеллекта. Кроме того, республиканец назвал себя «самым стабильным человеком».