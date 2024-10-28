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15:27, 28 октября 2024Экономика

Кот спалил квартиру в Подмосковье

Кот случайно включил плиту и спалил квартиру в Мытищах

Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Кот случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в жилом комплексе (ЖК) «Датский квартал» в Мытищах. Об этом сообщает «Российская газета».

Пожар случился в квартире дома № 5 на улице Полковника Романова. В ночь на понедельник, 28 октября, кот случайно включил сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля, впоследствии она загорелась. В частности, одна из соседок хозяйки кота сообщила, что женщины эвакуировались вместе, и та подтвердила, что пожар начался именно по вине ее питомца.

В пресс-службе областного ГУ МЧС заявили, что пожар начался в 0:45. Обстоятельства произошедшего выясняются. Никто не пострадал, большинство жильцов эвакуировались сами до приезда пожарных. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Ранее школьник из города Котельниково в Волгоградской области устроил пожар во время игры со спичками. Подросток поджег картонку, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом дом, что спровоцировало пожар. В результате никто не пострадал, но полностью выгорел второй этаж здания, также огонь повредил припаркованную рядом машину.

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      Мария Черкасова
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