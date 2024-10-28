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16:54, 28 октября 2024Путешествия

Названа рискующая попасть в черный список Шри-Ланки категория россиян

Вице-президент АТА: туристы-дикари рискуют попасть в черный список Шри-Ланки

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Туристы-дикари, отдыхающие на Шри-Ланке без путевок, рискуют попасть в черный список курортной страны в случае нарушения ее законодательства. Категорию путешественников, находящихся под угрозой, назвал в беседе с «Москвой 24» назвал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, отдыхающим из России может грозить депортация, денежный штраф или блэк-лист, например, за вылов представителей местной фауны или же незаконное пребывание на острове. Причем последнее касается неорганизованных туристов из России, которые сами купили авиабилеты, забронировали отель и договорились с таксистами в аэропорту.

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«Достаточно большое количество россиян содержится в тюрьмах на Шри-Ланке, — пояснил специалист туротрасли. — Нужно вот четко понимать, это страна для отдыха, а не условно для коллекционирования бабочек, жучков и ящериц».

Ранее туристическая полиция Шри-Ланки арестовала пару из России, нарушившую иммиграционное законодательство. 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину задержали вечером 26 октября в районе Ханата.

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