Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 28 октября 2024Ценности

49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

Актриса Анджелина Джоли с кудрявыми волосами появилась на показе фильма «Мария»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса, модель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли появилась на публике в новом образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитость посетила прошедший в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе показ фильма «Мария», где исполнила главную роль. Так, 49-летняя звезда предстала на снимках папарацци в облегающем атласном макси-платье и асимметричной накидке. При этом она позировала с распущенными кудрявыми волосами и ярко-красной помадой на губах, а также с коричневыми тенями и черным карандашом на веках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Кудри делают ее мягче и моложе, но платье ужасное», «Выглядит лучше, чем ее обычная небрежная прическа», «Этот образ кажется освежающим и хорошо ей подходит», «Мне кажется, Джоли выглядит старше. Макияж сделан не так, а красные губы теперь слишком темные для нее! (...) У нее очень выраженные черты [лица], которые нужно смягчить!», «Макияж ей не идет и делает старше. А вот волосы мне нравятся», «Джоли такая красивая, но ей нужен стилист. Она носит самую безвкусную одежду», — отметили юзеры.

В сентябре Анджелина Джоли в мини-платье снялась для журнала CR Fashion Book.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Украина вновь попыталась атаковать Липецкую область

      Россиянам рассказали о грядущем подорожании электроники и бытовой техники

      На одном из ликвидированных под Брянском диверсантов нашли татуировку десанта США

      Минспорт предложил заплатить завоевавшим серебро ОИ-2024 российским теннисисткам

      Блогерша Лерчек в слезах и с матом пожаловалась на тараканов в трусах

      Врач предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки

      Соединенным Штатам предсказали рост инфляции после выборов

      Apple представила новые компьютеры iMac

      49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше