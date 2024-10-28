49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

Актриса Анджелина Джоли с кудрявыми волосами появилась на показе фильма «Мария»

Американская актриса, модель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли появилась на публике в новом образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитость посетила прошедший в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе показ фильма «Мария», где исполнила главную роль. Так, 49-летняя звезда предстала на снимках папарацци в облегающем атласном макси-платье и асимметричной накидке. При этом она позировала с распущенными кудрявыми волосами и ярко-красной помадой на губах, а также с коричневыми тенями и черным карандашом на веках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Кудри делают ее мягче и моложе, но платье ужасное», «Выглядит лучше, чем ее обычная небрежная прическа», «Этот образ кажется освежающим и хорошо ей подходит», «Мне кажется, Джоли выглядит старше. Макияж сделан не так, а красные губы теперь слишком темные для нее! (...) У нее очень выраженные черты [лица], которые нужно смягчить!», «Макияж ей не идет и делает старше. А вот волосы мне нравятся», «Джоли такая красивая, но ей нужен стилист. Она носит самую безвкусную одежду», — отметили юзеры.

В сентябре Анджелина Джоли в мини-платье снялась для журнала CR Fashion Book.