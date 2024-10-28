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20:09, 28 октября 2024Путешествия

Россиянка устроила скандал в самолете из-за прикосновения незнакомца и попала на видео

Российская пассажирка самолета устроила скандал из-за случайного прикосновения незнакомого попутчика и попала на видео. Кадры опубликованы в аккаунте @dr.genacvale в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Запись сделали сидящие впереди пассажиры, которые были возмущены ситуацией. В описании к ролику говорится, что 55-летняя женщина приняла прикосновение сидевшего рядом мужчины за домогательства и начала кричать на него. При этом по другую руку от предполагаемого виновника сидела его супруга.

Автор ролика задался вопросом, почему члены экипажа не выдворяют дебоширку из самолета. Не уточняется, чем закончилась история, но комментаторы посчитали ситуацию забавной. «Кричит она, а давление поднялось у меня», «И этот бедный до конца с ней и остался?», «Это она показала вам, как нужно скандалить», — писали юзеры.

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      Марк Успенский
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