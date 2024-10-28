Волонтер раскрыла подробности военных преступлений ВСУ против жителей Курской области. О чем она рассказала?

NYT рассказала о расстрелах мирных жителей, пытавшихся бежать из-под Курска

О военных преступлениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Курской области в интервью The New York Times (NYT) рассказала волонтер Мария Скроб. Она лично занималась доставкой жертв украинских атак в морг в населенном пункте Коренево.

По ее словам, украинские солдаты намеренно расстреливали всех без разбора. Их жертвами становились все, кто пытался спастись из зоны боевых действий. Аналогичная ситуация, по словам местных жителей, наблюдалась в населенном пункте Куриловка.

Каждый автомобиль был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось Мария Скроб волонтер

Из-за жары некоторых жертв приходилось опознавать по зубам

По словам Скроб, жертвами бесчинств украинских солдат были усеяны улицы Коренево. Некоторых находили в машинах, других — лежащими на дорогах. Несколько человек из-за высоких температур приходилось опознавать по зубам.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Ситуация в Коренево, как пишет NYT, осложнялась тем, что многие местные жители изначально не восприняли информацию и приближающейся атаке со стороны ВСУ всерьез. В результате большое количество человек остались в своих домах, несмотря на опасность. Позже со многими была потеряна связь, жителей, как напомнило американское издание, предупреждали не пытаться пересечь мост через реку Крепна в восточной части села, так как это было «равносильно смерти». Впоследствии несколько бездыханных гражданских лиц были обнаружены недалеко от этого моста. «Коренево превратилось в ад», — поделилась с журналистами местная жительница.

Украинские солдаты занимались мародерством и насилием в Курской области

Жители приграничного региона рассказали множество историй жестокого отношения к гражданским лицам со стороны украинских солдат, прорвавшихся на территорию РФ 6 августа. Так, многие указывали на то, что бойцы ВСУ занимались мародерством, насилием, брали людей в плен и издевались над ними. Подобные издевательства нередко заканчивались летальным исходом.

«Охота» на жителей Курской области продолжается по сей день. На прошлой неделе местных жителей предупредили, что ВСУ начали следить за автомобилями курян при помощи дронов. С них они скидывают на машины взрывные устройства, пострадали уже несколько человек. Подобная активность украинских солдат наблюдается как минимум в Большесолдатском районе, рассказал его глава Владимир Зайцев.

По последним данным, от украинских атак с начала текущего года пострадали более четырех тысяч россиян, 718 из которых не выжили.