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17:14, 28 октября 2024Бывший СССР

Президент Грузии признала отсутствие доказательств прямого вмешательства России в выборы

Зурабишвили: мы не сможем доказать прямое вмешательство России в выборы
СюжетНаселение России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинская оппозиция не сможет доказать прямое вмешательство России в парламентские выборы, но важнее то, что чувствуют граждане республики. Отсутствие улик влияния Москвы на голосование признала в интервью Reuters президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты (...). Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население», — заявила политик.

Она добавила, что на выборы якобы могли повлиять сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Ранее в Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выразил сомнение, что признание и непризнание выборов входит в сферу компетенций грузинского президента.

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      Глеб Палехов
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