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09:36, 28 октября 2024Силовые структуры

Путин продлил срок службы главы Следственного комитета России до августа 2025 года

Президент РФ продлил срок службы главы СК Бастрыкину до 27 августа 2025 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин продлил председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Об этом сообщается в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Президент подписал соответствующий документ 28 октября.

9 октября Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста в 70 лет. Документ был подготовлен по инициативе Путина.

26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях. Глава государства внес его на рассмотрение в парламент 23 сентября.

Бастрыкин, которому исполнился 71 год, возглавляет ведомство с 2011 года.

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      Любовь Ширижик
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