Путин продлил срок службы главы Следственного комитета России до августа 2025 года

Президент РФ продлил срок службы главы СК Бастрыкину до 27 августа 2025 года

Президент России Владимир Путин продлил председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Об этом сообщается в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Президент подписал соответствующий документ 28 октября.

9 октября Совет Федерации одобрил закон о продлении срока службы председателя Следственного комитета России после достижения им предельного возраста в 70 лет. Документ был подготовлен по инициативе Путина.

26 сентября Госдума приняла этот законопроект сразу в трех чтениях. Глава государства внес его на рассмотрение в парламент 23 сентября.

Бастрыкин, которому исполнился 71 год, возглавляет ведомство с 2011 года.