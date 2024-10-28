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20:03, 28 октября 2024Россия

Россиянам назвали оптимальный срок перехода на зимнюю резину

Роскачество посоветовало россиянам переходить на зимнюю резину при +4 градусах

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россиянам стоит помнить про своевременную смену шин в межсезонье, чтобы избежать штрафов, напомнили в Роскачестве. Эксперты организации составили рекомендации по переходу на зимнюю резину и назвали оптимальный для этого срок. «Лента.ру» ознакомилась с советами специалистов.

Согласно правилам, на зимней шипованной резине запрещено ездить в летние месяцы, а на летней — в декабре, январе и феврале. Резину необходимо менять на всех колесах транспортного средства, которые должны быть исправны и выполнять свои функции.

За несоответствующие сезону шины предусмотрено наказание. Водителю могут вынести предупреждение или выписать штраф в 500 рублей.

«Кажется, что штраф невелик, но его могут выписывать много раз. То есть отправляясь куда-то на автомобиле с нарушениями водитель рискует получать штраф от каждого встреченного по пути сотрудника ДПС. В итоге может получиться внушительная сумма, а также теоретически полицейский может потребовать прекратить использование автомобиля, считающегося неисправным», — отметили в Роскачестве

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Также важно учитывать климат своего региона, потому что во многих субъектах зимние шины нужны уже в октябре или ноябре.

«Национальный автомобильный союз рекомендует менять резину на зимнюю, если среднесуточная дневная температура составляет не более плюс 4 градусов. При этом напоминает, что слишком ранняя замена шин тоже может быть опасна, к тому же в теплую погоду они быстрее изнашиваются. А менять зимнюю резину на летнюю Национальный автомобильный союз рекомендует при среднесуточной температуре не ниже плюс 5 градусов. Здесь логика проста: при более низкой температуре они не способны обеспечить хорошее сцепление с дорогой, и езда на автомобиле становится опасной», — рассказали эксперты.

Получить штраф за отсутствие зимних шин в холодное время года, а летних в теплое можно лишь в том случае, если нарушать требования законодательства. Это же относится к критическим нарушениям, при которых пользоваться автомобилем нельзя, поэтому инспектор ДПС гипотетически может потребовать не пользоваться автомобилем до замены шин. При этом менять резину нужно уже в межсезонье, если этого требуют обстоятельства, подытожили в Роскачестве.

26 октября Департамент транспорта Москвы призвал столичных водителей в ближайшее время перейти на зимнюю резину из-за изменения погодных условий.

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