Средства ПВО уничтожили дрон небе над российским регионом

Богомаз заявил, что средства ПВО сбили БПЛА в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — заявил он.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате падений осколков дрона нет.

Ранее в Минобороны рассказали, что силы ПВО уничтожили более ста беспилотников над территорией России за последние сутки. В течение ночи был перехвачен 51 дрон, из них 18 сбили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской, по четыре БПЛА уничтожены над Липецкой, Брянской, Орловской областями, три — над Воронежской, по одному над Курской областью и акваторией Азовского моря.