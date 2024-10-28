Тимоти Шаламе посетил конкурс собственных двойников

Тимоти Шаламе пришел на конкурс собственных двойников, который разогнала полиция

Несанкционированный конкурс двойников актера Тимоти Шаламе в Нью-Йорке разогнала полиция. Сам актер также посетил мероприятие. Об этом сообщает издание The Guardian.

Изначально сходку фанатов звезды фильмов «Дюна» и «Вилли Вонка» организовал блогер Энтони По, который пообещал обладателю самого похожего на оригинал образа денежное вознаграждение в размере 50 долларов. Однако пришедших на конкурс двойников оказалось так много, что сам Тимоти Шаламе, который решил заскочить на встречу поклонников, узнав о ней в социальных сетях, затерялся в толпе.

В какой-то момент у администрации Вашингтон-сквер появились вопросы к массовости мероприятия, и в дело вмешалась полиция, быстро разогнав всех двойников Тимоти и даже задержав одного участника. Позже компания собралась в другом месте, где наконец смогла подвести итоги конкурса: победу одержал молодой человек по имени Майлз Митчелл в знаменитом костюме Вилли Вонки. Присутствовал ли на вручении приза сам Шаламе, не сообщается.

Ранее стали известны подробности романа Тимоти Шаламе с моделью Кайли Дженнер.