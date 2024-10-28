Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 28 октября 2024Культура

Тимоти Шаламе посетил конкурс собственных двойников

Тимоти Шаламе пришел на конкурс собственных двойников, который разогнала полиция

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несанкционированный конкурс двойников актера Тимоти Шаламе в Нью-Йорке разогнала полиция. Сам актер также посетил мероприятие. Об этом сообщает издание The Guardian.

Изначально сходку фанатов звезды фильмов «Дюна» и «Вилли Вонка» организовал блогер Энтони По, который пообещал обладателю самого похожего на оригинал образа денежное вознаграждение в размере 50 долларов. Однако пришедших на конкурс двойников оказалось так много, что сам Тимоти Шаламе, который решил заскочить на встречу поклонников, узнав о ней в социальных сетях, затерялся в толпе.

В какой-то момент у администрации Вашингтон-сквер появились вопросы к массовости мероприятия, и в дело вмешалась полиция, быстро разогнав всех двойников Тимоти и даже задержав одного участника. Позже компания собралась в другом месте, где наконец смогла подвести итоги конкурса: победу одержал молодой человек по имени Майлз Митчелл в знаменитом костюме Вилли Вонки. Присутствовал ли на вручении приза сам Шаламе, не сообщается.

Ранее стали известны подробности романа Тимоти Шаламе с моделью Кайли Дженнер.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше