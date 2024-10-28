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06:31, 29 октября 2024Путешествия

Тревел-блогерша пообщалась с итальянцами и описала их фразой «маменькины сынки»

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

Тревел-блогерша пообщалась с итальянскими мужчинами и описала их фразой «маменькины сыночки». Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Выражение "мама — это святое" для итальянских мужчин не просто слова, а жизненный принцип. Если итальянец не женат, он скорее всего живет с родителями», — объяснила она.

Она добавила, что итальянские матери не спешат сепарироваться от сыновей, окружают их своей любовью, всячески опекают и освобождают от домашних дел.

Еще одна особенность итальянских мужчин — патриотизм. «Но не в том смысле, который вкладывается в это слово у нас. Они могут ругать свою страну и политиков, постоянно произносить: "Это могло случиться только в Италии!", но при этом считают самой лучшей на свете итальянскую природу, культуру и, конечно же, кухню», — заметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на назойливость стамбульских мужчин. По ее словам, «даже закутавшись с головы до пят», женщины в этом городе привлекают внимание противоположного пола.

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      Марк Успенский
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