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04:48, 28 октября 2024Россия

В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ используют западные технологии для удара по городу

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют западные технологии для нанесения ударов по городу, сообщает РИА Новости.

«Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу», — заявил градоначальник.

По его словам, в начале специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было таких возможностей и ресурсов. Мэр уточнил, что Киев совершенствуется именно за счет помощи со стороны западных государств.

Ранее Сеновоз рассказал, что власти Энергодара получают много запросов от украинцев на возвращение в город. По словам главы администрации, «украинская сторона максимально создает условия», чтобы жители города и всей Запорожской области «не имели возможности вернуться на свое место проживания».

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      Марина Совина
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