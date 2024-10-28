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13:04, 28 октября 2024Мир

В Кремле высказались о первом месте России в американском рейтинге армий мира

Песков: Россия не комментирует составленный в США рейтинг армий мира

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Россия не комментирует первое место в рейтинге сильнейших армий мира, составленном в США, так как неизвестны методы исследования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что администрация президента — «не специалисты, чтобы реагировать на эту новость».

Ранее журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году, который возглавила Россия.

Второе место в рейтинге заняла армия США, третьей по силе была признана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Елизавета Мытарева
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