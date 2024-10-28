В США сочли риторику Трампа все более мрачной и угрожающей

NYT: риторика Трампа становится все более мрачной и угрожающей

Заключительный предвыборный митинг кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа отличился угрожающей риторикой. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Подстрекательский митинг стал завершающим этапом кампании Дональда Трампа, чья риторика становится все более мрачной и угрожающей», — утверждается в публикации.

По словам авторов статьи, мероприятие стало «ярким и порой расистским проявлением темной энергии, питающим движение MAGA» (акроним Make America Great Again, слоган Трампа — прим. «Ленты.ру»). В качестве примера приводится высказывание экс-президента о наличии у США «внутреннего врага» и о том, что его победа на выборах станет «днем освобождения» от наплыва мигрантов, который Трамп назвал вторжением и оккупацией.

В материале также отмечается, что митинг открывали комики, один из которых назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора», а также высмеял в своем выступлении латиноамериканцев, евреев и палестинцев. Другой комик назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис антихристом.

Ранее издание New York Post сообщило, что появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа шокировало американцев, так как до этого момента она ни разу не выступала в ходе текущей предвыборной кампании Трампа.

