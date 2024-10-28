В Венгрии провели акцию против политики НАТО на Украине

Венгерский «Форум мира» провел акцию против политики НАТО на Украине

Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение «Форум мира», провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште против политики Североатлантического альянса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты передали дипмиссии письмо, адресованное генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Его в ходе акции зачитал представитель организации «Венгерский круг мира» Ласло Петрашш. «В последнее время ощутимые попытки НАТО осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России тревожат не только нас, но и всю Европу... Большинство венгерского общества не поддерживает меры, которые привлекли бы государства — члены НАТО к атакам вглубь России», — говорится в тексте.

В письме говорится, что данные шаги альянса могут подтолкнуть Венгрию к прямой войне с Россией, что неизбежно дестабилизирует весь Европейский регион. Авторы также уточнили, что политика НАТО резко противоречит приверженности Венгрии миру, и призвали альянс предпринять шаги по урегулированию конфликта на Украине, а не по его дальнейшей эскалации.

Ранее Германия и Франция отказались от поддержки плана Европейского союза, позволяющего обойти вето Венгрии и оказать Украине военную помощь. Берлин и Париж опасаются, что внесение добровольных взносов в Европейский фонд мира может превратить его в инструмент внешней политики.